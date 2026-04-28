Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предусмотрена среди одноразовых государственных выплат, которые должны быть начислены отдельным категориям граждан.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области в рамках дополнительной адресной поддержки составит 1500 гривен для определенных категорий получателей, сообщает Politeka.

Соответствующее решение правительство приняло 18 марта постановлением Кабинета Министров Украины № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной доплаты отдельным категориям населения".

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области назначена гражданам, которым на 1 апреля 2026 года уже установлена ​​пенсия или государственные социальные выплаты.

Право на доплату имеют лица, если общий размер пенсии вместе с надбавками, повышением и другими доплатами не превышает 25 950 гривен. Речь идет о десяти прожиточных минимумах для лиц, потерявших трудоспособность.

Одноразовую денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области получат получатели страховых пенсий по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Также средства предусмотрены для людей, получающих пенсии за выслугу лет и специальные пенсии, в частности, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, народных депутатов, ученых и военнослужащих.

Данная выплата также касается получателей государственной поддержки на проживание внутриперемещенным лицам.

Кроме того, выплата назначена малообеспеченным семьям, получателям базовой социальной помощи, людям, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью, одиноким матерям, опекунам, многодетным семьям.

А также – семьям с тяжелобольными детьми, приемным родителям и родителям воспитателям. Важно, что обращаться отдельно за начислением не нужно.

Выплату производят автоматически в апреле 2026 года на основании уже имеющихся данных в государственных реестрах.

