Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области в рамках дополнительной адресной поддержки составит 1500 гривен для определенных категорий получателей, сообщает Politeka.
Соответствующее решение правительство приняло 18 марта постановлением Кабинета Министров Украины № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной доплаты отдельным категориям населения".
Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области назначена гражданам, которым на 1 апреля 2026 года уже установлена пенсия или государственные социальные выплаты.
Право на доплату имеют лица, если общий размер пенсии вместе с надбавками, повышением и другими доплатами не превышает 25 950 гривен. Речь идет о десяти прожиточных минимумах для лиц, потерявших трудоспособность.
Одноразовую денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области получат получатели страховых пенсий по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.
Также средства предусмотрены для людей, получающих пенсии за выслугу лет и специальные пенсии, в частности, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, народных депутатов, ученых и военнослужащих.
Данная выплата также касается получателей государственной поддержки на проживание внутриперемещенным лицам.
Кроме того, выплата назначена малообеспеченным семьям, получателям базовой социальной помощи, людям, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью, одиноким матерям, опекунам, многодетным семьям.
А также – семьям с тяжелобольными детьми, приемным родителям и родителям воспитателям. Важно, что обращаться отдельно за начислением не нужно.
Выплату производят автоматически в апреле 2026 года на основании уже имеющихся данных в государственных реестрах.
