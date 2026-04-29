У травні 2026 року пенсіонери у Полтавській області традиційно отримають соціальні виплати, пенсії та різні види грошової допомоги.

Держава продовжує забезпечувати грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області як у вигляді щомісячних нарахувань, так і через окремі програми, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області у травні нараховується на загальних умовах разом із пенсійними виплатами по всій Україні.

Нових одноразових доплат для літніх людей у цей період не передбачено, однак зберігаються всі чинні пенсії, надбавки та раніше проведені індексації.

Тож, українці пенсійного віку у травні отримають виплати залежно від стажу, віку та рівня заробітної плати.

Мінімальна пенсія становить 2 595 гривень, середній рівень коливається від 5 000 до 7 000 гривень, а для громадян із високим стажем і доходами може перевищувати 10 000 гривень.

Саме ці показники є базовими для формування виплат, які охоплює і грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Окремо передбачені пенсії для осіб з інвалідністю. Для першої групи суми становлять від 3 000 до 7 000 гривень, для другої — від 2 800 до 6 000 гривень, для третьої — від 2 500 до 4 500 гривень.

Розмір залежить від розрахункової пенсії та встановлених надбавок. Військові отримують підвищені виплати, які стартують від 5 500 гривень і можуть сягати понад 18 000 гривень у разі інвалідності внаслідок війни.

Сума залежить від групи інвалідності та категорії отримувача. Працюючі громадяни зберігають повний обсяг пенсії та можуть отримувати перерахунок за додатковий стаж.

У середньому такі виплати становлять від 5 000 до 8 000 гривень. Перерахунки проводяться у встановленому порядку залежно від набутих років стажу.

Підтримка також включає надбавки для окремих вікових категорій. Особи віком 70+, 75+ та 80+ отримують додаткові суми від 300 до 570 гривень щомісяця.

