Повышение тарифов на электроэнергию в Киевской области с 1 мая может произойти только после завершения всех регуляторных процедур.

Повышение тарифов на электроэнергию в Киевской области с 1 мая пока не подтверждено, однако энергетические эксперты прогнозируют возможный пересмотр стоимости по завершении действующего расчетного периода, сообщает Politeka.

По состоянию на апрель-май украинские домохозяйства продолжают оплачивать электричество по фиксированной ставке 4,32 грн/кВт. Для потребителей с электроотоплением и месячной нагрузкой до 2000 кВтч действует льготный тариф 2,64 грн.

Специалисты отмечают, что до конца мая изменений в платежках не ожидается. Текущая модель расчетов сохраняется в соответствии с правилами завершения отопительного сезона, который традиционно завершается в конце апреля.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев объясняет, что даже в случае принятия правительственного решения в начале мая новые тарифы не заработают сразу из-за предусмотренных процедур согласования.

Законодательство устанавливает переходный период не менее одного месяца. Только после этого срока обновленная цена применима в платежках населения.

Таким образом, возможные изменения, скорее всего, откладываются до начала лета. Подобный алгоритм уже использовался в прошлом году, когда корректировка стоимости произошла после завершения отопительного периода.

Аналитики связывают потенциальные изменения с необходимостью адаптации энергетической системы к экономическим условиям и балансу рынка. В то же время, окончательные решения на уровне правительства пока не обнародованы.

