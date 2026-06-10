Ограничения будут введены в соответствии с утвержденными графиками отключения света в Николаевской области на 11 июня.

Графики отключения света в Николаевской области 11 июня носят плановый характер и вводятся через плановые работы, сообщает Politeka.net.

Ограничения электроснабжения коснутся отдельных населенных пунктов региона и будут введены в соответствии с утвержденными графиками отключения света в Николаевской области на 11 июня. Временное обесточивание является частью планового обслуживания электросетей и направлено на обеспечение стабильной и бесперебойной работы энергосистемы в условиях повышенных нагрузок.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, 11 июня с 08.00 до 17.00 будут выключать электричество в населенном пункте Выноградный Сад. Ограничения будут продолжаться только на следующих улицах:

Набережна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61

Степова: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 58, 60, 64

В этот день в промежутке с 08:00 до 17:00 часов отключения электроэнергии запланированы в населенном пункте Коштив. Ограничения будут касаться ряда улиц:

Набережна: 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Рична: 10, 16

Степова: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 22, 23, 25, 26

Тыха: 1, 6, 9, 39

Шкильна: 6, 7А, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 52

С 08:00 до 17:00 часов дополнительные графики отключения света будут продолжаться через техническое обслуживание. Ограничения коснутся села Петривка по адресам:

Польова: 1, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 19

Садова: 1, 3, 6, 13

Степова: 1, 3, 4.

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