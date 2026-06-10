Дефицит продуктов в Запорожье рассматривается как результат сочетания климатических рисков, сокращения производства и ограниченных возможностей рынка.

Дефицит продуктов в Запорожье может обостриться на фоне прогнозируемого падения урожаев косточковых культур, что отразится на сезонном предложении фруктов в торговых сетях, сообщает Politeka.

По оценкам аграрных аналитиков, в 2026 году сбор абрикосов способен сократиться на 40–60%. Для персиков также ожидается негативная динамика – минус 30–50% по сравнению с предыдущими сезонами.

Ключевым фактором риска называют нестабильные погодные условия в период цветения. Резкие перепады температур и короткие похолодания снижают количество завязи, что оказывает непосредственное влияние на будущий урожай.

Наиболее уязвимыми остаются центральные и южные области, где косточковые культуры созревают раньше и сильнее реагируют на весенние климатические колебания.

В случае значительных потерь часть спроса планируется компенсировать импортом из Турции, Греции, Испании и Молдовы. В то же время, даже внешние поставки могут не полностью перекрыть внутренний дефицит.

Ожидается и существенное влияние на цены: по прогнозам стоимость абрикосов и персиков может вырасти на 20–80% в зависимости от объемов урожая и логистики импортных партий.

Специалисты отдельно отмечают, что ранние сорта наиболее чувствительны к весенним заморозкам, которые могут нанести значительные потери еще на этапе цветения.

В этом контексте Дефицит продуктов в Запорожье рассматривается как результат сочетания климатических рисков, сокращения производства и ограниченных возможностей рынка.

Также следует отметить, что ситуация на аграрном рынке будет оставаться зависимой от погодных условий в весенний период.

Источник: agronews

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