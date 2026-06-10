Дефицит молочных продуктов в Кировоградской области прогнозируется на фоне сокращения производства сырого молока по Украине и роста затрат на переработку, что уже оказывает влияние на продовольственный рынок, сообщает Politeka.

Отраслевые объединения отмечают, что одним из главных факторов стало удорожание кормов для скота. Это связано с экономическими колебаниями, увеличением логистических затрат, а также ростом цен на энергоносители и горючее, которые формируют себестоимость работы фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий.

В результате производители фиксируют снижение надоев, что автоматически сокращает объем сырья для изготовления базовой молочной продукции. Это создает риски нестабильности снабжения, особенно в периоды повышенного спроса.

В то же время, эксперты подчеркивают, что полного исчезновения товаров с полок не ожидается. Часть продукции традиционно направляется на экспорт, поэтому при уменьшении производства внутренний рынок может частично получить дополнительные объемы за счет сокращения внешних поставок.

Отдельно специалисты отмечают, что дефицит молочных продуктов в Кировоградской области может проявляться неравномерно в зависимости от логистики, локальных поставщиков и структуры торговых сетей.

Прогнозы по ценам остаются сдержанными, однако аналитики допускают постепенное удорожание в ближайшие месяцы. Наиболее заметным оно может быть для продукции со более сложным производственным циклом и более высокими затратами на переработку.

В итоге молочная ветвь вступает в период адаптации, где баланс меж созданием, экспортом и внутренним потреблением будет определять доступность продуктов для покупателей.

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