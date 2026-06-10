Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области не начисляются автоматически.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области касаются неработающих бывших военнослужащих, удерживающих нетрудоспособных членов семьи и отвечающих определенным условиям, сообщает Politeka.

Речь идет о государственной надбавке для лиц, проходивших службу в Вооруженных силах и находящихся в отставке. Она доступна для разных категорий военных, кроме тех, кто проходил срочную службу.

По данным Пенсионного фонда, средний размер такой финансовой поддержки составляет около 1297 гривен за каждого иждивенца. Средства прилагаются к основному пенсионному обеспечению за выслугу лет или установленную инвалидность.

Основанием для начисления есть факт полного материального содержания нетрудоспособного родственника. К таким лицам могут принадлежать пожилые родители, муж или жена с ограниченной трудоспособностью, а также другие близкие, отвечающие критериям.

Если у одного получателя несколько иждивенцев, размер поддержки увеличивается пропорционально их количеству.

В то же время, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области не начисляются автоматически — для этого нужно лично обратиться в уполномоченные органы и подать соответствующее заявление.

При оформлении необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие родственные связи и статус удерживаемого лица.

Специалисты отмечают, что своевременная подача документов позволяет избежать задержек и обеспечивает получение предусмотренных законодательством сумм в полном объеме.

Информацию об условиях назначения можно уточнять в официальных учреждениях.

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