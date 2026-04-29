Підвищення тарифів на електроенергію в Київській області з 1 травня може відбутися лише після завершення всіх регуляторних процедур.

Підвищення тарифів на електроенергію в Київській області з 1 травня поки не підтверджене, однак енергетичні експерти прогнозують можливий перегляд вартості після завершення чинного розрахункового періоду, повідомляє Politeka.

Станом на квітень–травень українські домогосподарства продовжують оплачувати електрику за фіксованою ставкою 4,32 грн за кВт·год. Для споживачів із електроопаленням та місячним навантаженням до 2000 кВт·год діє пільговий тариф 2,64 грн.

Фахівці зазначають, що до кінця травня змін у платіжках не очікується. Поточна модель розрахунків зберігається відповідно до правил завершення опалювального сезону, який традиційно завершується наприкінці квітня.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв пояснює, що навіть у разі ухвалення урядового рішення на початку травня нові тарифи не запрацюють одразу через передбачені процедури погодження.

Законодавство встановлює перехідний період щонайменше в один місяць. Лише після цього строку оновлена ціна може бути застосована у платіжках населення.

Таким чином, можливі зміни найімовірніше відтерміновуються до початку літа. Подібний алгоритм уже використовувався торік, коли коригування вартості відбулося після завершення опалювального періоду.

Аналітики пов’язують потенційні зміни з необхідністю адаптації енергетичної системи до економічних умов і балансу ринку. Водночас остаточні рішення на рівні уряду поки не оприлюднені.

