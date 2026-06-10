Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье могут получить несколько категорий.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье остаются одним из важнейших направлений социальной поддержки для людей, нуждающихся в помощи во время войны, сообщает Politeka.

В городе продолжают работу гуманитарные центры, где жители могут получить продуктовые наборы длительного хранения. Инициативу реализуют совместно представители местного самоуправления и волонтерские организации.

Организаторы призывают граждан регулярно следить за официальными сообщениями, ведь графики выдачи, условия регистрации и список категорий получателей могут изменяться в зависимости от объемов помощи.

Одним из крупнейших центров поддержки остается Гуманитарный штаб. Его пункты работают в разных районах города с понедельника по субботу. Благодаря такому расположению жители могут обратиться в ближайший центр без длительных поездок.

Пункты выдачи открыты в Александровском, Заводском, Вознесеновском, Днепровском, Хортицком, Коммунарском и Шевченковском районах. Здесь предоставляют пищевые наборы, а также консультируют по другим видам поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье могут получить внутренне перемещенные лица, пожилые люди, граждане с инвалидностью, многодетные семьи, женщины с детьми и семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме государственных инициатив поддержку населению оказывают благотворительные структуры. В частности, фонд «Каритас» обеспечивает не только продовольственные наборы, но и психологическое сопровождение для пострадавших от последствий боевых действий.

Специалисты отмечают, что своевременное информирование о программах помощи позволяет большему числу людей воспользоваться доступными ресурсами и получить необходимую поддержку.

Источник: ukrainian.city

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