Подорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как шаг для стабилизации маршрутной сети и избегания резких колебаний стоимости для пользователей транспорта.

Подорожание проезда в Кировоградской области зафиксировали в Новоукраинке, где исполком согласовал поэтапное обновление тарифов на автобусные перевозки, сообщает Politeka.

Решение было принято после консультаций с представителями транспортной сферы, депутатами и местными жителями. Выбрали модель постепенного перехода вместо разового резкого пересмотра стоимости.

Первый этап стартовал 11 мая. Тогда оплата за городские рейсы составила 30 гривен. Следующая корректировка запланирована на 1 июня, когда сумма поднимется до 35 гривен. До перемен пассажиры платили 25 гривен за поездку.

Перевозчики объясняют пересмотр цен ростом расходов на горючее, ремонтом техники и закупкой запчастей. Дополнительно повлияло на подорожание обслуживания транспорта и содержание подвижного состава.

По их оценкам экономически обоснованный уровень мог бы достигать 40 гривен, однако местные власти остановились на компромиссном варианте, чтобы уменьшить нагрузку на население.

В этом контексте Удорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как шаг для стабилизации маршрутной сети и избегания резких колебаний стоимости для пользователей транспорта.

В ходе общественных обсуждений мнения жителей разделились: часть выступала против перемен, другие поддержали постепенный формат как более прогнозируемый и понятный.

Отдельно подтверждено сохранение льготного проезда для участников боевых действий и семей погибших военных с компенсацией расходов из бюджета общины.

Дальнейшая динамика тарифной политики будет зависеть от цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы и общего экономического состояния региона.

Источник: persha.kr

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