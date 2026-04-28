Прогноз с 29 апреля по 8 мая в Харькове показывает преимущественно неустойчивый весенний характер погоды, поэтому рассказываем об этом больше.

29 апреля днем ​​появится облачность, которая к вечеру постепенно рассеется. Температура воздуха будет колебаться от +3° ночью до +11° днем.

30 апреля условия останутся неустойчивыми. Утром возможны прояснения, однако днем ​​облачность снова усилится, местами может пройти мелкий дождь, который прекратится к вечеру.

Температура будет составлять от +3° до +10°. В этот период прогноз погоды с 29 апреля по 8 мая в Харькове демонстрирует первые признаки повышенной влажности.

1 мая в городе будет преобладать облачное небо, без существенных осадков. Температура останется в пределах +4°…+9°. Во второй половине дня возможно уплотнение облачности.

2 мая ситуация изменится. Во второй половине дня облака усилятся, а к вечеру возможны краткие прояснения. Температура будет достигать +11°. Осадков не прогнозируется.

3 мая в течение дня сохранится облачность. Днем будет идти дождь, который к вечеру постепенно прекратится. Температура будет составлять до +12°.

4 мая погода будет пасмурной. Во второй половине дня возможен дождь, который будет держаться до вечера. Температура поднимется до +14°.

5 мая в городе будет преобладать облачность, осадков не ожидается. Температура может достигать +17°.

6 мая облачная погода сохранится, а днем ​​и вечером возможен мелкий дождь. Температура поднимется до +19°.

7 и 8 мая в городе ожидается облачная погода с прояснениями ночью. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. Температура составит около +20°.

Последние новости Украины:

