Прогноз з 29 квітня до 8 травня у Харкові показує переважно нестійкий весняний характер погоди, тому розповідаємо про це більше.

Прогноз погоди 29 квітня до 8 травня у Харкові дасть змогу для місцевих мешканців підготуватися до примх природи, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди 29 квітня до 8 травня у Харкові опублікували на сайті sinoptik.ua.

29 квітня вдень з’явиться хмарність, яка до вечора поступово розсіється. Температура повітря коливатиметься від +3° вночі до +11° вдень.

30 квітня умови залишаться нестійкими. Вранці можливі прояснення, однак вдень хмарність знову посилиться, а місцями може пройти дрібний дощ, який припиниться до вечора.

Температура становитиме від +3° до +10°. У цей період прогноз погоди з 29 квітня до 8 травня у Харкові демонструє перші ознаки підвищеної вологості.

1 травня у місті переважатиме хмарне небо без істотних опадів. Температура залишиться в межах +4°…+9°. У другій половині дня можливе ущільнення хмарності.

2 травня ситуація зміниться. У другій половині дня хмари посиляться, а ввечері можливі короткі прояснення. Температура сягатиме +11°. Опадів не прогнозується.

3 травня протягом усього дня збережеться хмарність. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора поступово припиниться. Температура становитиме до +12°.

4 травня погода залишатиметься похмурою. У другій половині дня знову можливий дощ, який триматиметься до вечора. Температура підніметься до +14°.

5 травня у місті переважатиме хмарність, опадів не очікується. Температура може сягнути +17°.

6 травня хмарна погода збережеться, а вдень і ввечері можливий дрібний дощ. Температура підніметься до +19°.

7 і 8 травня у місті очікується переважно похмура погода з проясненнями вночі. Вдень і ввечері йтиме дрібний дощ. Температура сягатиме близько +20°.

Останні новини України:

