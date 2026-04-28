Дефицит продуктов в Харькове усугубляется на фоне активной посевной кампании, роста расходов аграриев и нестабильной ситуации на рынке поставок, передает Politeka.

В первом квартале 2026 года импорт минеральных удобрений в Украину составил 1,2 миллиона тонн. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, спрос со стороны агросектора растет быстрее, чем рынок успевает его покрывать.

Дополнительное давление создают расширение посевных площадей, сезонную нагрузку и сложности с логистикой. Не менее ощутимо влияют и колебания мировых цен, заставляющие производителей пересматривать издержки.

Собственных мощностей для полного обеспечения потребностей пока недостаточно. Поэтому зависимость от импортных поставок остается высокой, а фермеры все активнее ищут новые каналы закупок.

Особо заметной ситуация стала в плодоовощном сегменте. Дефицит продуктов в Харькове уже отразился на рынке яблок, где предложение качественной продукции существенно сократилось.

Причиной послужили особенности прошлогоднего урожая. Часть плодов заложили на хранение уже перезрелой, из-за чего они скорее утратили товарный вид и потребительские свойства.

Усложнили ситуацию и отдельные технологические ошибки. В некоторых хозяйствах не применяли средства для замедления созревания, поэтому фрукты значительно раньше портились в хранилищах.

Аналитики считают, что дальнейшая динамика будет зависеть от эффективности логистики, объема нового урожая и стабильности поставок в ближайшие месяцы.

Покупателям советуют более внимательно следить за ценниками, отдавать предпочтение сезонным товарам и продукции местных производителей, ведь рыночная ситуация может меняться достаточно быстро.

Ичточник: agrotimes, io.ua

