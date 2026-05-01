Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються важливою підтримкою для багатьох родин, які опинилися у складних обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві час від часу надає благодійний фонд «Карітас», повідомляє Politeka.

Щоб не пропустити нові оголошення, мешканцям радять регулярно стежити за офіційним Telegram-каналом організації.

Там публікують умови участі, дати видачі безкоштовних продуктів для ВПО та песніонерів у Полтаві та перелік необхідних документів.

Як приклад, нещодавно фонд у Полтаві повідомляв про видачу наборів з безкоштовними продуктами для ВПО. Головною умовою було те, що заявники не отримували продовольчі набори раніше в цій організації.

Для участі потрібно було надати оригінали документів. Зазвичай це паспорт, ідентифікаційний код, довідка, видана не пізніше ніж 90 днів тому, а також документи, що підтверджують належність до вразливої категорії.

У фонді окремо попереджали, що кількість наборів обмежена, тому мешканцям рекомендували приходити завчасно та уважно читати умови оголошення.

Варто враховувати, що подібні програми з’являються періодично та залежать від наявності ресурсів, фінансування і гуманітарних поставок.

Саме тому повідомлення про видачу такої підтримки найкраще відстежувати через офіційні сторінки благодійного фонду.

Мешканцям також радять перевіряти інформацію безпосередньо перед візитом, адже дата, місце проведення та критерії отримання можуть змінюватися.

Варто зауважити, що довіряти варто лише офіційним сторінкам та сайтам благодійних фондів. Підозрілі оголошення та посилання місцевим радять не відкривати, щоб не натрапити на шахраїв.

