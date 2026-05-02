Денежная помощь в Киевской области доступна не только для пенсионеров, однако следует соблюсти условия получения.

В Киевской области выплачивают денежную помощь для пенсионеров и других социально уязвимых категорий населения, пишет Politeka.net.

Поддержку оказывает Эстонский совет по делам беженцев в партнерстве с благотворительным фондом «Единство за будущее».

Программа предусматривает предоставление многоцелевой денежной помощи в Киевской области гражданам, которые из-за российской агрессии потеряли стабильный доход, разрушили жилье или остро нуждаются в материальной поддержке. Особое внимание уделяется семьям, которые не могут самостоятельно справиться с финансовыми трудностями.

Решение о назначении выплат принимается индивидуально. До этого каждый заявитель проходит телефонное интервью с представителями программы. В ходе консультации специалисты оценивают уровень уязвимости домохозяйства, его материальное состояние и наличие факторов, дающих право на получение помощи.

При рассмотрении заявки учитываются самые разные жизненные обстоятельства. В частности, речь идет о потере основного кормильца, полном или частичном уничтожении жилья вследствие боевых действий, наличии инвалидности, тяжелых заболеваний или других серьезных проблем, существенно влияющих на благосостояние семьи.

Первоочередное право на поддержку имеют одинокие матери и родители, домохозяйства, где единственным кормильцем является женщина, а также семьи с низким уровнем дохода.

Особый приоритет отдается семьям с малолетними детьми, новорожденными, беременными женщинами и кормящими матерями. Не остаются без внимания и одинокие пенсионеры, а также другие граждане, которые через возраст, состояние здоровья или жизненные обстоятельства нуждаются в дополнительной социальной защите.

В случае одобрения заявки, каждый член семьи может получить по 2 220 гривен. Выплаты начисляются на срок от одного до трех месяцев — в зависимости от конкретной ситуации, региона проживания и потребности заявителя.

Максимальная финансовая помощь может быть предназначена для пяти человек в одном домохозяйстве.

Денежные средства перечисляются непосредственно на банковский счет, который заявитель указывает при подаче заявки. Такой механизм позволяет быстро и удобно получить необходимую поддержку.

Источник: Факты.

