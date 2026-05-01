Повышение тарифов на коммунальные услуги в Львовской области остается одним из самых чувствительных вопросов для жителей, особенно в условиях роста стоимости базовых сервисов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области может затронуть и Трускавец, передает Politeka.

Местный водоканал объявил о намерении изменить стоимость водоснабжения и водоотвода для населения. Новые расценки планируется ввести после завершения общественного обсуждения.

ООО "Трускавецкий водоканал" предлагает установить цену на централизованное водоснабжение на уровне 49,61 гривны за кубометр. За водоотвод жители могут платить 12,43 гривны. Общая сумма будет составлять 62,04 гривны за один кубический метр.

В настоящее время совокупная стоимость этих услуг составляет 53,97 гривны. Следовательно, рост может достигнуть почти 15%.

В предприятии объясняют: действующие цены остаются неизменными с 2022 года. За это время существенно подорожали электроэнергия, горючее, реагенты, а также увеличились затраты на оплату труда.

Особенно ощутимым стал рост стоимости электричества. Именно этот фактор оказал большое влияние на себестоимость производства и транспортировки ресурса.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области, в частности, в курортном городе, водоканал называет экономически необходимым шагом. Действующая цена уже не покрывает реальные затраты предприятия.

Поэтому разницу приходится компенсировать из бюджета общины. После просмотра нагрузки на местную казну должно уменьшиться.

Жители могут представить свои предложения или замечания до 10 мая 2026 года. После этого вопрос вынесут на дальнейшее рассмотрение.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие именно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львовской области: о чем предупреждают украинцев

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров во Львовской области: где именно предлагают 38 тысяч зарплаты.