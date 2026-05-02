Грошова допомога у Київській області доступна не лише для пенсіонерів, проте варто дотриматися умов отримання.

У Київській області надають грошова допомога для пенсіонерів та інших соціально вразливих категорій населення, пише Politeka.net.

Підтримку надає Естонська рада у справах біженців у партнерстві із благодійним фондом «Єдність за майбутнє».

Програма передбачає надання багатоцільової грошової допомоги у Київській області громадянам, які через російську агресію втратили стабільний дохід, зазнали руйнування житла або гостро потребують матеріальної підтримки. Особлива увага приділяється родинам, які не можуть самостійно впоратися з фінансовими труднощами.

Рішення щодо призначення виплат ухвалюється індивідуально. Перед цим кожен заявник проходить телефонне інтерв'ю з представниками програми. Під час консультації фахівці оцінюють рівень вразливості домогосподарства, його матеріальний стан та наявність факторів, які дають право на отримання допомоги.

Під час розгляду заявки враховуються найрізноманітніші життєві обставини. Зокрема, йдеться про втрату основного годувальника, повне або часткове знищення житла внаслідок бойових дій, наявність інвалідності, тяжких захворювань або інших серйозних проблем, що суттєво впливають на добробут родини.

Першочергове право на підтримку мають одинокі матері та батьки, домогосподарства, де єдиним годувальником є жінка, а також сім'ї з низьким рівнем доходу.

Особливий пріоритет надається родинам із малолітніми дітьми, новонародженими, вагітними жінками та матерями, які годують грудьми. Не залишаються поза увагою й самотні пенсіонери, а також інші громадяни, які через вік, стан здоров'я або життєві обставини потребують додаткового соціального захисту.

У разі схвалення заявки кожен член родини може отримати по 2 220 гривень. Виплати нараховуються на строк від одного до трьох місяців — залежно від конкретної ситуації, регіону проживання та рівня потреби заявника.

Максимально фінансова допомога може бути призначена для п'яти осіб в одному домогосподарстві.

Кошти перераховуються безпосередньо на банківський рахунок, який заявник вказує під час подання заявки. Такий механізм дозволяє швидко та зручно отримати необхідну підтримку.

Джерело: Факти.

