Подорожание проезда в Черкасской области фиксируется в Смеле, где с 29 апреля был обновлен тариф на городские автобусные перевозки, сообщает Politeka.
Теперь поездка стоит 15 гривен.
В городском совете объясняют, что решение было принято после обращений перевозчиков. Основная причина – рост расходов на горючее, техническое обслуживание транспорта и оплату труда водителей. В итоге предварительный уровень оплаты закончил соответствовать экономическим расчетам.
Обновленная стоимость действует на все основные маршруты города. В то же время, для части пассажиров сохранены льготы: дети 1–4 классов, а также отдельные категории граждан в будние дни до 16:00 могут пользоваться транспортом бесплатно.
В обществе подчеркивают, что пересмотр тарифов является вынужденным шагом для поддержания стабильной работы перевозчиков и обеспечения регулярности рейсов.
Параллельно в регионе продолжаются изменения в стоимости перевозок и в других городах. В частности, в Черкассах с середины марта введена дифференцированная система оплаты, а в Каневе также произошла корректировка цен на проезд.
Таким образом, подорожание проезда в Черкасской области постепенно охватывает несколько общин, где пересмотр тарифов связывается с ростом операционных расходов в сфере общественного транспорта.
Кроме того, в Черкассах также сообщалось об ограничении движения транспорта.
Работы запланированы на участке между улицами Благовестной и Надпольной. Здесь будут выполняться срочные восстановления инфраструктуры, необходимые для нормального функционирования тепловой сети.
Автомобилистов просят заблаговременно учесть изменения в движении и при необходимости выбирать альтернативные пути. Временные ограничения связаны с ликвидацией последствий аварийных повреждений.
