Подорожание проезда в Черкасской области постепенно охватывает несколько общин, где пересмотр тарифов связывается с ростом операционных расходов в сфере общественного транспорта.

Подорожание проезда в Черкасской области фиксируется в Смеле, где с 29 апреля был обновлен тариф на городские автобусные перевозки, сообщает Politeka.

Теперь поездка стоит 15 гривен.

В городском совете объясняют, что решение было принято после обращений перевозчиков. Основная причина – рост расходов на горючее, техническое обслуживание транспорта и оплату труда водителей. В итоге предварительный уровень оплаты закончил соответствовать экономическим расчетам.

Обновленная стоимость действует на все основные маршруты города. В то же время, для части пассажиров сохранены льготы: дети 1–4 классов, а также отдельные категории граждан в будние дни до 16:00 могут пользоваться транспортом бесплатно.

В обществе подчеркивают, что пересмотр тарифов является вынужденным шагом для поддержания стабильной работы перевозчиков и обеспечения регулярности рейсов.

Параллельно в регионе продолжаются изменения в стоимости перевозок и в других городах. В частности, в Черкассах с середины марта введена дифференцированная система оплаты, а в Каневе также произошла корректировка цен на проезд.

Кроме того, в Черкассах также сообщалось об ограничении движения транспорта.

Работы запланированы на участке между улицами Благовестной и Надпольной. Здесь будут выполняться срочные восстановления инфраструктуры, необходимые для нормального функционирования тепловой сети.

Автомобилистов просят заблаговременно учесть изменения в движении и при необходимости выбирать альтернативные пути. Временные ограничения связаны с ликвидацией последствий аварийных повреждений.

