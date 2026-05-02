Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется только при соблюдении установленных условий, сообщает издание Politeka.net.

Программу реализует Благотворительный фонд «Право на захист» как партнер консорциума, координирующий ACTED при финансовой поддержке правительства США.

В Харьковской области стартовала программа денежной помощи для внутренне перемещенных лиц и местных жителей, в том числе пенсионеров, проживающих в прифронтовых общинах или населенных пунктах, расположенных вблизи государственной границы из России.

Одним из главных условий получения выплат является уровень дохода. Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 8422 гривны.

Кроме того, претенденты на помощь должны отвечать и другим критериям. В частности, речь идет о гражданах, вынужденных покинуть свои дома из-за угрозы жизни, безопасности или достоинства.

Право на выплаты также имеют лица, которые переместились не менее 45 дней назад, но не позднее шести месяцев назад. Дополнительным условием является проживание на расстоянии более 50 км от линии фронта или государственной границы с РФ.

При рассмотрении заявок особое внимание будет уделяться социально уязвимым категориям населения. Предпочтение будут предоставлять семьям, в составе которых есть люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, одинокие родители, пожилые люди и другие граждане, нуждающиеся в усиленной поддержке.

В рамках программы предусмотрено два вида денежной помощи в Харьковской области.

Для жителей прифронтовых и приграничных территорий, продолжающих проживать в зоне повышенного риска, выплата составляет 1 800 гривен на человека ежемесячно. Общая сумма пособия за шесть месяцев составит 10 800 гривен на каждого получателя.

Для граждан, вынужденных эвакуироваться из-за непосредственной угрозы жизни и безопасности, предусмотрена большая сумма — 4 100 гривен на человека ежемесячно. В общей сложности через три месяца такая помощь составит 12 300 гривен.

