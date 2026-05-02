Подорожание продуктов в Киевской области набирает обороты: в начале мая в регионе выросли цены на мясные изделия, хлеб и отдельные виды консервации, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Наиболее ощутимо прибавила в стоимости сырокопченая колбаса «Алан Брауншвейская». По состоянию на 1 мая средняя цена за 375 грамм достигла 391,14 гривны. В апреле этот показатель составил 345,52 гривны. За неполный месяц продукт подорожал сразу на 45,62 грн., а с начала апреля прирост превысил 116 гривен.

Динамика роста была стремительной. В начале месяца ценник держался на уровне 275 гривен. Уже в середине апреля он превысил 369 гривен, а в конце месяца достиг нынешней отметки.

Умереннее возросла стоимость ржаного хлеба «Столичный». Буханка весом 950 граммов сейчас стоит 51 гривну. Месяцем ранее средний показатель составил 48,70 гривны. Таким образом, подорожание составило 2,30 гривны.

Еще одна позиция, которая прибавила в цене, — маринованные огурцы Верес. Средняя стоимость банки весом 500 грамм составляет 104,73 гривны. Это на 1,77 гривны больше, чем в начале апреля.

В разных торговых сетях цена этого продукта различается. Самую низкую цену предлагают Auchan и Megamarket – 99 гривен. У Metro продукт стоит 106,92 гривны, тогда как у Novus — 114 гривен.

Подорожание продуктов в Киевской области больше всего отразилось на сегменте мясной гастрономии. В то же время хлебобулочная продукция и консервированные овощи демонстрируют более сдержанный, но стабильный рост. Такая динамика свидетельствует о дальнейшем давлении на потребительскую корзину домохозяйств.

Последние новости Украины:

