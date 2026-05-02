Подорожание проезда в Волынской области во Владимире переходит в стадию подготовки решения новых тарифов на городские маршрутные перевозки, передает Politeka.

Об этом сообщили в городском совете.

В обществе стартовала официальная процедура пересмотра стоимости поездок в маршрутках. Действующие расценки – 10 гривен для взрослых пассажиров и 6 гривен для учеников – остаются без изменений с 2022 года, что и стало одним из ключевых аргументов для обновления тарифной политики.

В горсовете отмечают, что обращения от перевозчиков стали основанием для запуска процесса. За этот период существенно выросли расходы на обеспечение работы транспорта: повысились цены на горючее, смазочные материалы, страхование, запчасти и техническое обслуживание, а также увеличились налоговые и зарплатные обязательства.

В настоящее время готовится проект регуляторного решения. Его принятие предусматривает стандартную процедуру – анализ влияния, согласование профильных структур и обязательное общественное обсуждение.

Предварительно оговаривается установление стоимости проезда на уровне 15 гривен. Окончательное решение будет принято с учетом позиций как перевозчиков, так и жителей общины.

Отдельно в городе идет внедрение безналичных расчетов. По данным горсовета, доля электронных билетов уже превышает 90%, что позволяет более точно контролировать пассажиропоток и качество предоставления услуг.

Таким образом, подорожание проезда в Волынской области в отдельных общинах рассматривается как часть более широкого пересмотра транспортной политики с учетом экономических изменений и требований к стабильности перевозок.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Волынской области: как украинцам оформить льготу и на что обратить внимание.

Также Politeka сообщала, что Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке: для кого изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Расходы на проезд в Луцке выросли: для кого и на сколько подорожал билет