Дефицит продуктов в Полтавской области может усилиться уже в ближайшие месяцы из-за ожидаемого сокращения урожая абрикосов и персиков, пишет Politeka.net.

По предварительным оценкам, потери абрикосов в этом сезоне составят 40–60% от средних показателей. Для персиков прогноз менее резкий, однако снижение может составить 30–50%.

Главной причиной стали аномальные похолодания в конце зимы и весной. Именно в этот период косточковые культуры активно цвели, поэтому заморозки повредили значительную часть почек.

По словам отраслевых аналитиков, больше всего пострадали центральные и южные регионы. Там деревья традиционно просыпаются раньше, что повышает риски при внезапном понижении температуры.

Дополнительным фактором стало уменьшение активности опылителей в холодные дни. Это также негативно отразилось на формировании будущего урожая.

На этом фоне Дефицит продуктов в Полтавской области может ощущаться острее, особенно летом, когда спрос на сезонные фрукты традиционно растет.

Частично нехватку могут компенсировать импортные поставки. Основными партнерами остаются Турция, Греция, Испания и Молдова, однако их возможности не безграничны.

Экономисты прогнозируют удорожание абрикосов и персиков на 20–30% в случае умеренного сокращения урожая. Если потери окажутся более значительными, цены могут вырасти на 50–80%.

Подорожание повлияет на всю цепь продаж - от оптовых площадок до магазинов. Это может изменить потребительские привычки и усилить спрос на альтернативные фрукты.

Специалисты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погодных условий, а также от эффективности применяемых аграрии защитных технологий.

