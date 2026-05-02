Графики отключения света продлятся в Кировоградской области на 3 мая из-за плановых и профилактических работ.

Графики отключения света в Кировоградской области на 3 мая, в воскресенье, будут действовать из-за профилактических и ремонтных работ, сообщает издание Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Графики отключения света продлятся в Кировоградской области на 3 мая из-за плановых и профилактических работ, проводимых в электросетях. Такие ограничения электроэнергии будут вводиться в четко определенные временные рамки и по десяткам адресов.

С 09:00 до 17:00 в селе Олександривка не будет электричества. Обесточат только отдельные улицы, а именно:

Берегова — №2, 5-12, 14-17, 19, 19А, 19Б, 20-22, 24-28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 51, 53-54

Хутірська — №1, 12, 14, 14А, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78

пров. Хутирськый — №1А, 2, 2А, 3, 5, 7-13, 15, 17

Благовисна — №4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-22, 24-25, 27-32, 34-38, 38А, 39-40, 40А, 41-45, 47-51, 51А, 52-63, 65

Володымырська — №15А

Незалежности Украины — №49, 49А

Село Нова Осота также будут ждать плановые обесточивания с 09:00 до 17:00 , которые затронут следующие адреса:

пров. Луговый — №1-7, 7А, 8-17, 20

Пидлисна — №2-3, 5-15, 18-23, 25, 27-31, 33-34, 36А, 37-43А, 45

пров. Пищаный — №1-7, 9, 13

пров. Садовый — №1-8, 10, 15

пров. Тыхый — №1-4, 8-10, 12-13, 16

Город Новоукраинка также будет обесточен с 09:00 до 17:00. Выключать электричество только по отдельным адресам, а именно:

Азовськый пров. — №7, 9

Академика Вернадського — №1–4, 5/24, 6–12, 14–16, 16А, 20, 22, 24

Андрия Коваля пров. — №2, 4–6, 8, 10

Б. Хмельныцького — №11–14, 16, 18–19, 21, 23–26, 28

Балочна — №1–2, 4–13, 15–19

Благодатна — №29, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41–65, 65А, 66–72, 74–82, 84–95, 97, 99, 101, 103

Визволителів — №13/15, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27–36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Вышневый туп. — №3–5, 7

Виктора Андрияша — №44, 46–48, 50–55, 57–61, 63, 67, 69

Вильнокозацька — №1–5, 2А, 9, 11–15, 18–21, 23–30, 30А, 31–38, 38А, 39, 41, 44, 46–50, 53–54, 57, 59, 61, 63, 65, 69

Волошкова — №73, 79–81, 83–85, 87–98, 88А, 100–102, 104, 106, 106А, 107–109, 112–118, 120–125, 127–129, 131, 133, 135, 137, 139, 145, 147, 151, 153

Героив Украины — №49, 51, 53, 55, 57, 59, 62–63, 65–82, 84–85, 87–92, 95–115, 118, 120–121, 123–124, 124А, 125–136, 136А, 137–143, 145–146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168

Гетьманська — №30, 32, 34, 36–38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58–65, 68–73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99

Деныса Дейнегы — №162, 167, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193–195, 195А, 196–197, 199–200, 204, 206, 210, 212, 214, 218, 220, 220А, 220Б, 220В, 222, 224

Дмытра Мызина — №2–18, 20–23, 26, 27А, 28, 30–35, 36/20, 37, 38/21, 39–40, 42–49, 50А, 51–66, 68, 70, 74

Ивана Богуна — №137, 139, 151, 153–155, 157–162, 164–176, 178, 180–190, 192, 194, 195/41, 197–208, 209/34, 210–211, 212/39, 213, 215–223, 225–228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 258, 260, 262, 264, 266

Иподромный пров. — №1–15, 17

Каховська — №72, 74, 78–79, 79А, 79Б, 81, 81А, 84–90, 92, 96, 98–105, 103А, 109

Кыивська — №1, 3–26, 22А, 249

Короткый пров. — №14–17, 22–23, 25

Космична — №16, 18, 20–25, 27, 29, 31

Ликарняный пров. — №11/1, 13/2, 41, 45–46, 48, 50–52, 57–61

Лисорозсадныцькый пров. — №3–12, 14, 16–17, 19, 21, 23–24, 25А, 26, 28

Марка Кропывныцького — №1–8, 10–14, 17–20, 22–25, 28–32, 34–44, 44А, 45, 47–61, 63, 65

Мыколы Вороного — №96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 112А, 112Б, 114, 116, 118, 122, 130/9, 130А, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 172А

Мыколы Пырогова пров. — №1, 3–5, 7, 9, 11

Мыколы Цертия — №1–14, 17, 21, 23–25, 27, 30

Набережна — №27, 29, 31, 33, 35–39, 41–43, 45–56, 58–67, 69–70, 73–74, 77–84, 86–90, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120

Незалежности — №1–13, 15–19, 16А, 21, 22А, 23, 25–27, 29–31

Одеська — №52, 54, 56, 65, 67, 71

Олександра Жуковського пров. — №1–3, 5, 7, 9, 11

Освитянська — №1–7, 4А, 9–30, 32, 34–40, 42, 44–49, 51–52

Павла Поповыча — №1А, 3, 5, 7

Павла Тычыны пров. — №1, 3–5, 10

Пищанобридська — №19, 40, 42, 43/70

Покровська — №124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173

Садова — №1–13

Соборна — №124К21, 125, 125/19, 126–130, 132–135, 136/20, 137, 138/13, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 150А, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164

Тараса Шевченка — №91/40, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109–115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 154

Федора Левыцького — №3–14, 14А, 16–24, 26, 27/51, 28–33, 31А, 34/55, 35/54, 36–41, 43–46, 47/38, 48–57, 58/33, 60, 62, 64, 66, 68

Херсонськый пров. — №41–49, 54–55, 57–60, 62, 65, 67, 69, 73, 75, 77.

