Графики отключения света в Днепропетровской области на 3 мая продлятся по десяткам адресов.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 3 мая, в воскресенье, будут действовать из-за плановых технических и профилактичных работ, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

Графики отключения света в Днепропетровской области на 3 мая будут продолжаться по десяткам адресов. Жителям стоит знать, в какие дни мая исчезнет электричество и в каких населенных пунктах они будут действовать. Проведение профилактических мероприятий необходимо для стабильной работы электросетей и обеспечения надежного электроснабжения в будущем.

В Терновке запланированы временные отключения электроэнергии. Ограничения связаны с проведением профилактических работ, которые специалисты ДТЭК Днепровские электросети будут выполнять для повышения надежности электроснабжения и предотвращения возможных аварий в сетях.

Плановые работы пройдут в воскресенье, 3 мая. В этот день часть жителей временно останется без электричества. С 09:00 до 19:00 электроснабжение отсутствует на улицах Вознесенська, Ивана Котляревського, Лозова, Полтавська, Прыточыливка, Троицька, а также у Софиивському провулку.

Дополнительно, с 12:00 до 19:00, отключения коснутся жителей улиц Весняна, Зарична та Медова.

Губинисская поселковая территориальная община также сообщила о дополнительных графиках отключения света. Ограничения вводят через проведение профилактических работ. Отключение электроэнергии произойдет 3 мая 2026 с 09:00 до 17:00 в селе Мыколаивка.

Временно без света останутся жители дома №42 по улице Чкалова.

