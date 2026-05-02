Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 3 травня триватимуть за десятками адрес.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 3 травня, в неділю, будуть діяти через планові технічні та профілактині роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Мешканцям варто бути обізнаними, в які дні травня зникне електрика та в яких населених пунктах вони будуть діяти. Проведення профілактичних заходів є необхідним для стабільної роботи електромереж та забезпечення надійного електропостачання в майбутньому.

У Тернівці заплановано тимчасові відключення електроенергії. Обмеження пов'язані з проведенням профілактичних робіт, які фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі виконуватимуть для підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аваріям у мережах.

Планові роботи відбудуться у неділю, 3 травня. У цей день частина мешканців міста тимчасово залишиться без електрики. З 09:00 до 19:00 електропостачання буде відсутнє на вулицях Вознесенська, Івана Котляревського, Лозова, Полтавська, Приточилівка, Троїцька, а також у Софіївському провулку.

Додатково, з 12:00 до 19:00, відключення торкнуться жителів вулиць Весняна, Зарічна та Медова.

Губиниська селищна територіальна громада також повідомила про додаткові графіки відключення світла. Обмеження вводять через проведення профілактичних робіт. Відключення електроенергії відбудеться 3 травня 2026 року з 09:00 до 17:00 у селі Миколаївка.

Тимчасово без світла залишаться мешканці будинку №42 на вулиці Чкалова.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто отримає 1500 гривень.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: які негаразди з'явилися на ринку.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як зросли ціни на базові товари у квітні.