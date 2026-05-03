Энергетики уже обнародовали подробные графики отключения света в Полтавской области на неделю с 4 по 10 мая.

Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 4 по 10 мая зацепят десятки адресов, однако свет будут выключаться в разные временные рамки, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Энергетики уже обнародовали подробные графики отключения света в Полтавской области на неделю с 4 по 10 мая. Жителям советуют заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои ежедневные дела.

04.05.2026 года будут действовать длительные отключения, с 8 до 17 часов. Обесточение будут в селе Мала Перещепына, однако только по следующим адресам:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежности (б. 1),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пров.Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченкы (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96)

В этот же день вводятся дополнительные графики отключения света в селе Баливка. Ограничат свет с 8 до 17 часов из-за капитального ремонта. Электричество исчезнет на улицах:

Балив чотырьох братив (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

пров.Лисовый (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Мыру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15),

пров.Ричковый (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Ювилейна (б. 6)

05.05.2026 также вводятся плановые графики отключения света. С 8 до 20 часов в селе Щербакы исчезнет свет по следующим адресам:

Богдана Хмельныцького — №10

Весняна — №1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

пров. Вышневый — №1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27

Героив полку "Азов" — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Зализнычна — №6, 9, 11, 12, 13

Зелена диброва — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кильцева — №11

Кобзарська — №1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — №1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропывныцького — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельныцька — №1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революционерив — №1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25.

