Енергетики вже оприлюднили детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 4 по 10 травня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 4 по 10 травня зачеплять десятки адрес, проте світло вимикатимуть у різні часові проміжки, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Енергетики вже оприлюднили детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 4 по 10 травня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

04.05.2026 року будуть діяти тривалі вимкнення, з 8 до 17 години. Знеструмлення будуть в селі Мала Перещепина, проте лише за такими адресами:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежності (б. 1),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пров.Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченки (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96)

Цього ж дня вводяться додаткові графіки відключення світла в селі Балівка. Обмежать світло з 8 до 17 години через капітальний ремонт. Електрика зникне на вулицях:

Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15),

пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Ювілейна (б. 6)

05.05.2026 року також вводяться планові графіки відключення світла. З 8 до 20 години в селі Щербаки зникне світло за такими адресами:

Богдана Хмельницького — №10

Весняна — №1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

пров. Вишневий — №1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27

Героїв полку "Азов" — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Залізнична — №6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева — №11

Кобзарська — №1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — №1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельницька — №1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революціонерів — №1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де шукати видачу допомоги.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які ціни можуть бути встановлені.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: де та як отримати підтримку.