В городе появляются новые возможности для трудоустройства, работа для пенсионеров в Одессе охватывает как сферу обслуживания, так и технические специальности.

Работа для пенсионеров в Одессе представлена ​​сразу несколькими актуальными вакансиями, обнародованными на платформе work.ua, сообщает Politeka.

Среди предложений занятость в сфере общественного питания. В частности, МакДональдз ищет работников ресторана в ТРЦ "Ривьера".

Заработная плата составляет 27 434 грн. Работодатель обещает гибкий график, который можно подстраивать под свои нужды, а также официальное трудоустройство и социальные гарантии.

Выплаты производятся регулярно, дважды в месяц или еженедельно. Работникам также предлагается медицинское страхование, оплачиваемые отпуска, скидки на продукцию и возможность карьерного роста.

В то же время работа для пенсионеров в Одессе доступна и в техническом направлении. Компания «Автомобильный Дом Одесса» открыла вакансию разнорабочего в инженерно-техническую службу.

Речь идет об официальном дилере концерна Даймлере АГ, который занимается продажей и обслуживанием автомобилей «Mercedes Вenz». Заработная плата в этой должности составляет 12000 грн.

Работнику предлагают стандартный пятидневный график с 9:00 до 18:00, оплачиваемый отпуск и больничные, а также обеспечение спецодеждой. Среди обязанностей есть выполнение мелких ремонтных работ, уборка территории и перемещение грузов.

Еще одна вакансия касается сферы торговли. Сеть "Фокстрот" ищет грузчика в магазин бытовой техники в ТЦ "Остров". Уровень заработной платы составляет 21 500 грн после налогообложения.

Таким образом, работа для пенсионеров в Одессе позволяет выбрать между стабильной занятостью в крупных компаниях и более простыми вакансиями с умеренной нагрузкой.

