У місті з’являються нові можливості для працевлаштування, а робота для пенсіонерів в Одесі охоплює як сферу обслуговування, так і технічні спеціальності.

Робота для пенсіонерів в Одесі представлена одразу кількома актуальними вакансіями, які оприлюднили на платформі work.ua, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій є зайнятість у сфері громадського харчування. Зокрема, «МакДональдз» шукає працівників ресторану в ТРЦ "Рів'єра".

Заробітна плата становить 27434 грн. Роботодавець обіцяє гнучкий графік, який можна підлаштовувати під власні потреби, а також офіційне працевлаштування і соціальні гарантії.

Виплати здійснюються регулярно, двічі на місяць або щотижня. Працівникам також пропонують медичне страхування, оплачувані відпустки, знижки на продукцію та можливість кар’єрного зростання.

Водночас, робота для пенсіонерів в Одесі доступна і в технічному напрямку. Компанія «Автомобільний Дім Одеса» відкрила вакансію різноробочого в інженерно технічну службу.

Йдеться про офіційного дилера концерну Даймлер АГ, який займається продажем і обслуговуванням автомобілів «Mercedes Вenz». Заробітна плата на цій посаді становить 12000 грн.

Працівнику пропонують стандартний п’ятиденний графік з 9:00 до 18:00, оплачувану відпустку та лікарняні, а також забезпечення спецодягом. Серед обов’язків є виконання дрібних ремонтних робіт, прибирання території та переміщення вантажів.

Ще одна вакансія стосується сфери торгівлі. Мережа «Фокстрот» шукає вантажника в магазин побутової техніки в ТЦ "Острів". Рівень заробітної плати становить 21500 грн після оподаткування.

Таким чином, робота для пенсіонерів в Одесі дозволяє обрати між стабільною зайнятістю у великих компаніях і більш простими вакансіями з помірним навантаженням.

