Дефицит продуктов в Одесской области может усилиться уже этим летом из-за ожидаемого сокращения урожая абрикосов и персиков в Украине, сообщает издание Politeka.

Причиной стали весенние заморозки, которые повредили плодовые сады в ряде регионов.

По предварительным оценкам, потери абрикосов в этом сезоне составят от 40% до 60% по сравнению со средними показателями. Урожай персиков также уменьшится – ориентировочно на 30–50%.

Больше всего пострадали центральные и южные области, где деревья зацвели раньше других. Именно в этот период февральские и апрельские похолодания уничтожили значительную часть цветочных почек.

Специалисты объясняют: особенно уязвимыми оказались раннецветущие косточковые культуры. Для абрикоса критическая температура уже от минус 1 до минус 3 градусов в фазе цветения. В таких условиях повреждается пестик, а будущий плод не формируется.

Дополнительной проблемой стала холодная погода во время цветения. Когда температура опускается ниже 10–12 градусов, пчелы прекращают вылет, а значит, даже невредимые цветы остаются без опыления.

Эксперты предупреждают: при значительном неурожае импорт не сможет полностью перекрыть потребности внутреннего рынка. Основными поставщиками могут стать Турция, Греция, Испания и Молдова.

Поэтому дефицит продуктов в Одесской области может ощутимо повлиять на ценники в магазинах и на рынках. При умеренной нехватке стоимость фруктов может вырасти на 20–30%, а при худшем сценарии — на 50–80%.

Решающим фактором остается продолжительность морозов. Краткое похолодание еще дает шанс сохранить часть завязи, тогда как затяжной холод практически не оставляет возможностей для спасения урожая.

В таких условиях аграрии могут применять только локальные методы защиты: задымление, мелкодисперсное орошение или перемешивание воздуха. Однако эффективными они остаются только при непродолжительных заморозках.

