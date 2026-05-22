Ограничение движения транспорта в Черновцах введено сразу на нескольких участках города из-за ремонтных работ и проведения массового мероприятия, передает Politeka.

Изменения будут действовать в разные периоды и охватят как кратковременные перекрытия, так и длительные работы по обновлению дорожной инфраструктуры.

21 мая с 09:00 до 21:00 полностью перекрыли движение на перекрестке улицы Владимира Великого и переулке Шпитального. Причина — ремонт канализационного трубопровода, требующий доступа к проезжей части.

Об этом сообщает Черновицкий городской совет.

Дополнительно 21–22 мая будет недоступна территория платной парковки на улице Емельяна Гузара, 1. Там планируется проведение благотворительного мероприятия, предусматривающего полное перекрытие доступа для транспорта.

Самые длинные изменения касаются Южно-Кольцевой улицы. С 21 мая по 15 декабря будет действовать полное перекрытие въезда в микрорайон из-за капитального ремонта между домами №5-У, №5-В и №9-А.

Ограничение движения транспорта в Черновцах в этом случае повлияет на ежедневную логистику жителей, поэтому водителям советуют заранее планировать маршруты и использовать альтернативные направления проезда.

Кроме того, в Черновцах также сообщалось о новом графике движения транспорта.

Ситуация с дефицитом кадров в городе остается крайне острой, что оказывает непосредственное влияние на удобство передвижения. По данным местного перевозчика, ситуация с персоналом в настоящее время действительно критическая.

Привлечь новых работников на коммунальное предприятие не удается даже посредством предложений с высокими заработными платами.

Источник: tva

