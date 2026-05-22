В случае принятия решения это станет частью более широкого процесса, охватывающего повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве затронет стоимость услуг управления бытовыми отходами, и новые расценки могут начать действовать с 1 июля 2026 года, передает Politeka.

Соответствующий проект решения уже обнародован на официальном сайте городского совета. Документ будет передан на рассмотрение исполнительного комитета, заседание которого запланировано на 10 июня.

Для коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» предлагается установить обновленный тариф на захоронение отходов. Его размер будет составлять 308,42 гривны за тонну или 47,50 гривны за кубический метр.

Отдельно в документе прописаны изменения стоимости вывоза различных типов мусора. Речь идет о бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходах, для которых предусмотрены новые расчетные ставки.

В частности, для «Николаевкоммунтранса» предлагают следующие тарифы:

бытовые отходы — 382,69 гривны за кубометр;

крупногабаритный мусор - 612,32 гривны за кубометр;

ремонтные отходы - 612,32 гривны за кубометр.

Отдельный блок расчетов касается КП «Горизонт-ДКП». Для этого предприятия в проекте решения определены другие тарифы:

смешанные бытовые отходы – 378,28 гривны за кубометр;

крупногабаритные отходы - 1153,83 гривны за кубометр;

ремонтный мусор - 1170,64 гривны за кубометр.

Если исполнительный комитет поддержит документ, новые расценки начнут действовать с 1 июля 2026 г. без дополнительных задержек.

В случае принятия решения это станет частью более широкого процесса, охватывающего повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве.

Напомним, ранее в городе уже пересматривалась стоимость услуг для жителей Корабельного района. С 1 мая текущего года там повысили тарифы на вывоз бытовых отходов для абонентов КП «Горизонт-ГКП».

Источник: Николаев 24

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: кто имеет право на получение этих выплат.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Николаеве: на сколько выросла стоимость

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.