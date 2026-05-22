Подорожание продуктов в Запорожье больше всего проявляется в молочной группе.

Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется в разных категориях продовольствия, где за последний месяц изменилась стоимость как базовых бакалейных товаров, так и молочной продукции, сообщает Politeka.

В сегменте круп гречка показывает умеренную динамику. Средний показатель составляет 76,10 грн за килограмм, тогда как в апреле он держался на уровне 69,21 грн. В торговых сетях цены колеблются от 62,90 до 96,50 грн. в зависимости от магазина.

В течение периода наблюдались колебания: от стабильных 75 грн в конце апреля до пикового значения свыше 81 грн в середине мая, после чего возвратился к текущим показателям.

В категории макаронных изделий вермишель длинная сейчас стоит 38,60 грн за килограмм, в то время как месяц назад средний уровень составил 33,14 грн. В динамике продукт практически без понижения закрепился на новом уровне после резкого подъема в начале мая.

Молочный сегмент также показывает рост. Молоко «Яготинское» 2,6% (900 мл) имеет среднюю цену 61,05 грн, в то время как в апреле показатель составил 54,23 грн. В магазинах цена колеблется от 57,90 до 68 грн.

Ежедневные данные показывают постепенное повышение: от уровня около 52 грн в апреле до 60 грн в конце мая.

В этом контексте подорожание продуктов в Запорожье больше всего проявляется в молочной группе, тогда как крупы и макароны демонстрируют более равномерные изменения без резких скачков.

Аналитика ценовых показателей свидетельствует об общей тенденции постепенного роста стоимости базовых продуктов в зависимости от категории и рыночных колебаний.

Источник: Минфин

