Дефицит продуктов в Николаевской области может ощутимо повлиять на продовольственный рынок из-за временной нехватки меда в Украине, которая уже отражается на внутреннем предложении и экспортных поставках, сообщает Politeka.

По словам генерального директора экспортной компании Beehive Семена Гагарина, отрасль работает в условиях сокращенных запасов к новому урожаю. Это уже привело к уменьшению объемов отгрузок, особенно в направлении стран Европейского Союза, что традиционно является главным рынком сбыта украинского меда.

Специалист отмечает, что ситуация носит временный характер и связана с сезонностью производства. Постепенная стабилизация ожидается после сбора нового урожая в конце лета, ориентировочно в августе-сентябре. К этому моменту рынок будет работать в условиях ограниченного предложения.

В таком контексте Дефицит продуктов в Николаевской области может проявляться косвенно — из-за колебаний цен и сокращения доступности отдельных позиций, в частности, продуктов пчеловодства, частично формирующих потребительскую корзину.

Эксперт подчеркивает, что Украина остается значительным игроком на мировом рынке меда: большая часть продукции традиционно экспортируется, а основным направлением является ЕС, на который приходится 90–95% поставок. Поэтому любые внутренние колебания быстро отражаются на внешней торговле.

По прогнозам, общий объем экспорта в 2026 году может снизиться на 10–20% по сравнению с предыдущими периодами. Причиной называют ограниченное предложение нового сезона и конкуренцию со стороны других стран-поставщиков.

В то же время, аналитики отрасли ожидают, что после сбора урожая ситуация может выровняться. Уровень производства, по предварительным оценкам, способен вернуться к средним многолетним показателям, что повлияет и на стабилизацию цен, и на возобновление экспортных объемов.

Источник: agronews

