Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области остаются доступными из-за ряда благотворительных программ, о чем сообщают организаторы гуманитарных инициатив, сообщает Politeka.

Одна из таких инициатив реализуется командой Формат20, которая с начала полномасштабных событий привлечена к поддержке пострадавшего населения. В фокусе работы также помощь военным подразделениям и добровольческим формированием.

Отдельное направление деятельности подразумевает распределение гуманитарных наборов в столице по адресу: г. Киев, ул. Лобановского, 4а. Там также работают с внутренне перемещенными лицами, нуждающимися в базовом обеспечении.

Организаторы сообщили об обновлении правил участия в программе. Теперь получить поддержку могут граждане, покинувшие оккупированные территории, начиная с 2025 года и позже.

Дополнительно предусмотрен доступ для людей со статусом ВПЛ, оформленным ранее, если они принадлежат к социально уязвимым группам. Среди них – лица с инвалидностью первой и второй категорий, многодетные семьи, а также одинокие родители.

Также в список входят семьи, где воспитываются дети с инвалидностью. Для всех этих категорий действуют равные условия участия при наличии подтверждающих документов.

В рамках обновленных правил отдельно указано, что регистрация обязательна. Без предварительной записи получение наборов невозможно, что позволяет упорядочить процесс и уменьшить очереди.

Именно благодаря такому подходу Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области распределяются более системно с учетом количества заявок и имеющихся ресурсов.

Запись производится в определенные дни недели. В частности, обращение принимается в понедельник и пятницу с 12:00 до 15:00 по телефону 067 321 96 77.

Организаторы отмечают, что такая система позволяет эффективнее планировать выдачу и обеспечивать помощью тех, кто в ней нуждается больше всего.

