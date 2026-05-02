Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області залишаються доступними через низку благодійних програм, про що повідомляють організатори гуманітарних ініціатив, повідомляє Politeka.

Одна з таких ініціатив реалізується командою «Формат20», яка з початку повномасштабних подій залучена до підтримки постраждалого населення. У фокусі роботи також — допомога військовим підрозділам та добровольчим формуванням.

Окремий напрямок діяльності передбачає розподіл гуманітарних наборів у столиці за адресою: м. Київ, вул. Лобановського, 4-а. Там також працюють із внутрішньо переміщеними особами, які потребують базового забезпечення.

Організатори повідомили про оновлення правил участі у програмі. Тепер отримати підтримку можуть громадяни, які залишили окуповані території, починаючи з 2025 року і пізніше.

Додатково передбачено доступ для людей зі статусом ВПО, оформленим раніше, якщо вони належать до соціально вразливих груп. Серед них — особи з інвалідністю першої та другої категорій, багатодітні родини, а також одинокі батьки.

Також у перелік входять сім’ї, де виховуються діти з інвалідністю. Для всіх цих категорій діють однакові умови участі за наявності підтверджувальних документів.

У межах оновлених правил окремо зазначено, що реєстрація є обов’язковою. Без попереднього запису отримання наборів неможливе, що дозволяє впорядкувати процес та зменшити черги.

Саме завдяки такому підходу Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області розподіляються більш системно, з урахуванням кількості заявок і наявних ресурсів.

Запис проводиться у визначені дні тижня. Зокрема, звернення приймають у понеділок та п’ятницю з 12:00 до 15:00 за телефоном 067 321 96 77.

Організатори наголошують, що така система дозволяє ефективніше планувати видачу та забезпечувати допомогою тих, хто її потребує найбільше.

