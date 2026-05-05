Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется в нескольких ключевых сегментах потребительской корзины, где за последний месяц изменения затронули бакалею, мясную и молочную группу товаров, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

По состоянию на начало мая 2026 года маргарин "Щедро Сливочный особенный" 72,5% в среднем стоит 42,16 грн. за 250 г. По сравнению с апрельским уровнем 42,70 грн. наблюдается незначительное снижение среднего показателя. В то же время в розничных сетях сохраняется существенный разброс цен: от 34,99 грн у Novus до 48,50 грн в Megamarket, что свидетельствует о различных ценовых политике ритейлеров.

Молоко "Простонаше" 1% демонстрирует умеренное повышение стоимости. Средний уровень составляет 61,62 грн. за 900 мл против 60,65 грн. месяцем ранее. В торговых сетях разница остается стабильной: Metro предлагает 58,24 грн., тогда как Megamarket — 65,00 грн. Такая вариативность формирует неравномерную нагрузку на потребительский бюджет в зависимости от места покупки.

Наиболее ощутимая динамика зафиксирована в сегменте круп. Гречко подорожала до средних 75,42 грн за килограмм против 69,21 грн в апреле. При этом разница между сетями является одной из крупнейших среди базовых продуктов: от 54,90 грн у Auchan до 96,50 грн в Megamarket, что может быть связано как с логистическими затратами, так и с разными снабженческими контрактами.

В результате подорожание продуктов в Днепропетровской области остается неоднородным процессом: часть товаров демонстрирует постепенный рост, другие — коррекцию или стабилизацию. В то же время, общая тенденция рынка сохраняется в пределах умеренного давления на цены, без резких скачков, но с заметной разницей между торговыми сетями и отдельными категориями продуктов.

