Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується в кількох ключових сегментах споживчого кошика, де за останній місяць зміни торкнулися бакалії, м’ясної та молочної групи товарів, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Станом на початок травня 2026 року маргарин “Щедро Вершковий особливий” 72,5% у середньому коштує 42,16 грн за 250 г. Порівняно з квітневим рівнем 42,70 грн спостерігається незначне зниження середнього показника. Водночас у роздрібних мережах зберігається суттєвий розкид цін: від 34,99 грн у Novus до 48,50 грн у Megamarket, що свідчить про різні цінові політики ритейлерів.

Молоко “Простонаше” 1% демонструє помірне підвищення вартості. Середній рівень становить 61,62 грн за 900 мл проти 60,65 грн місяцем раніше. У торгових мережах різниця залишається стабільною: Metro пропонує 58,24 грн, тоді як Megamarket — 65,00 грн. Така варіативність формує нерівномірне навантаження на споживчий бюджет залежно від місця купівлі.

Найбільш відчутна динаміка зафіксована у сегменті круп. Гречка подорожчала до середніх 75,42 грн за кілограм проти 69,21 грн у квітні. При цьому різниця між мережами є однією з найбільших серед базових продуктів: від 54,90 грн в Auchan до 96,50 грн у Megamarket, що може бути пов’язано як із логістичними витратами, так і з різними постачальницькими контрактами.

У підсумку подорожчання продуктів у Дніпропетровській області залишається неоднорідним процесом: частина товарів демонструє поступове зростання, інші — корекцію або стабілізацію. Водночас загальна тенденція ринку зберігається в межах помірного тиску на ціни, без різких стрибків, але з помітною різницею між торговими мережами та окремими категоріями продуктів.

