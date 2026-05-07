Подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области носит умеренный характер, однако постепенный рост в нескольких категориях формирует тенденцию к дальнейшему пересмотру цен.

Подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области фиксируется в начале мая 2026 года, передает издание Politeka.

Как сообщает украинцам, живущим в этом регионе, сайт Минфин, за месяц отдельные позиции показали заметный рост стоимости, свидетельствуют данные наблюдений за розничным рынком.

Наиболее ощутимая динамика зафиксирована в сегменте маргарина. Средняя цена продукта жирностью 72,5% составляет 42,90 грн. за 200 граммов. В апреле показатель держался на уровне около 39,83 грн. Таким образом, прирост составил более 4,6 грн. В течение периода стоимость менялась постепенно – от 38,25 грн до актуального уровня.

Молоко также показывает повышение. Средняя цена упаковки 900 мл достигла 63,15 грн. В прошлом месяце она составляла около 60,65 грн. В разных торговых сетях показатели колеблются от 61,30 до 65 грн, что отражает разницу в поставке и ценовой политике продавцов.

В категории кисломолочной продукции изменения менее резкие. Сыр жирностью 9% в среднем стоит 101,46 грн. за 300 граммов. В апреле этот показатель равнялся около 99,96 грн. Рост составил примерно 1,5 грн, что свидетельствует об относительной стабильности сегмента.

Специалисты объясняют динамику повышением затрат на сырье, логистику и энергоресурсы. Также влияние оказывают сезонные факторы, изменяющие объемы производства и предложения на рынке.

В целом, подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области носит умеренный характер, однако постепенный рост в нескольких категориях формирует тенденцию к дальнейшему пересмотру цен в ближайшее время.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.