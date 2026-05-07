Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області фіксують на початку травня 2026 року, передає видання Politeka.

Як повідомляє українцям, які живуть в цьому регіоні, сайт Мінфін, за місяць окремі позиції показали помітне зростання вартості, свідчать дані спостережень за роздрібним ринком.

Найбільш відчутна динаміка зафіксована у сегменті маргарину. Середня ціна продукту жирністю 72,5% становить 42,90 грн за 200 грамів. У квітні показник тримався на рівні близько 39,83 грн. Таким чином, приріст склав понад 4,6 грн. Протягом періоду вартість змінювалася поступово — від 38,25 грн до актуального рівня.

Молоко також демонструє підвищення. Середня ціна за упаковку 900 мл досягла 63,15 грн. У попередньому місяці вона становила близько 60,65 грн. У різних торгових мережах показники коливаються від 61,30 грн до 65 грн, що відображає різницю у постачанні та ціновій політиці продавців.

У категорії кисломолочної продукції зміни менш різкі. Сир жирністю 9% у середньому коштує 101,46 грн за 300 грамів. У квітні цей показник був на рівні близько 99,96 грн. Зростання склало приблизно 1,5 грн, що свідчить про відносну стабільність сегмента.

Фахівці пояснюють динаміку підвищенням витрат на сировину, логістику та енергоресурси. Також вплив мають сезонні фактори, які змінюють обсяги виробництва та пропозиції на ринку.

Загалом Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області має помірний характер, однак поступове зростання у кількох категоріях формує тенденцію до подальшого перегляду цін найближчим часом.

