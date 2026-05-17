Прогноз погоды с 18 по 24 мая в Харькове базируется на актуальных данных с сайта sinoptik.ua, указывающего на преобладание облачности и дневную жару до середины недели, сообщает Politeka.

Как говорит прогноз погоды на неделю с 18 по 24 мая в Харькове, 18 мая температура воздуха ночью будет около +15 градусов, а днем ​​столбики термометров поднимутся до отметки +26 градусов.

19 мая ситуация несколько изменится, ведь на смену ясному и солнечному утру придет пасмурный день. Температурный режим остается стабильным с ночными +15 и дневными +26 градусами.

20 мая начнется безоблачное утро, но уже после обеда небо начнет затягиваться облаками, которые останутся до конца суток. Температура днем ​​будет удерживаться на уровне +26 градусов. Также следует ожидать мелкий дождь.

Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 мая в Харькове указывает, что 21 мая станет одним из самых влажных дней в указанном периоде.

С утра и до позднего вечера небо будет плотно покрыто облаками без прояснений. Температура воздуха днем ​​достигнет своего максимума на уровне +27 градусов. Ночью и утром будет идти дождь.

22 мая также не обрадует жителей солнечным светом. Температурные показатели снизятся до +21 градуса вечером, а днем ​​остановятся на отметке +26 градусов. Как и накануне, в течение дня и вечера прогнозируется мелкий дождь.

23 и 24 мая дневная температура опустится до +25 градусов, а ночная будет держаться на уровне +16 градусов. Во второй части дня прогнозируется мелкий дождь. Так что местным жителям советуют учитывать это при планировании выходных.

