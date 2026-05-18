Подорожание проезда в Волынской области было введено в Ковеле, где с 1 мая начали действовать обновленные тарифы на городские автобусные перевозки, сообщает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет городского совета. Новые расценки относятся ко всем категориям пассажиров, кроме отдельно определенных льготных групп.

Для взрослых жителей и студентов высшего и профессионального образования стоимость одной поездки установлена ​​на уровне 15 гривен. Учащиеся школ платят 10 гривен за билет.

В городских властях объясняют пересмотр тарифной политики экономическими факторами. Среди ключевых причин – подорожание горючего, рост расходов на ремонт транспорта, закупку запчастей и обслуживание автобусного парка.

Дополнительно повлияли изменения в сфере оплаты труда, в частности, повышение минимальной зарплаты, что увеличило нагрузку на перевозчиков. В предприятиях отмечают, что содержать маршруты по предварительным ценам стало труднее.

Подорожание проезда в Волынской области стало первым пересмотром стоимости перевозок в Ковеле за почти четырехлетний период. Предыдущие тарифы действовали с июля 2022 без изменений.

В горсовете подчеркивают, что обновление расценок должно обеспечить стабильную работу общественного транспорта, сохранить регулярность рейсов и предотвратить возможное сокращение маршрутной сети.

Кроме того, на Волыни цены поднялись и на коммунальные услуги.

По обновленным расчетам один кубометр воды стоит 30,97 гривны, канализационная услуга — 20,99 гривны. Средний ежемесячный платеж на одного потребителя с учетом НДС теперь составляет 280,58 грн, что на 21% превышает предыдущий уровень.

