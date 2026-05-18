Подорожчання проїзду в Закарпатській області фіксують після чергового підвищення тарифів на міжміських та міських маршрутах, що вже відчутно впливає на витрати пасажирів у регіоні, повідомляє видання Politeka.

У транспортному сегменті області перевізники переглянули вартість поїздок, пояснюючи це насамперед зростанням витрат на пальне. У результаті змін значно піднялися ціни на ключові напрямки між населеними пунктами.

Зокрема, поїздка з Ужгорода до Мукачева коштує від 123 гривень, до Чопа — від 94 гривень. Маршрут до Виноградова оцінюється у 316 гривень, до Міжгір’я — 443 гривні, а найдорожчий напрямок до Рахова стартує від 602 гривень.

Окремо зміни торкнулися міського транспорту. У Мукачеві з 1 травня вартість проїзду зросла одразу на 5 гривень — із 15 до 20 гривень. Ужгород також працює за оновленим тарифом: 20 гривень при безготівковій оплаті та 23 гривні при розрахунку готівкою.

У перевізницькому середовищі зазначають, що подібні коригування є наслідком загального подорожчання ресурсів, насамперед пального, яке формує значну частку собівартості рейсів.

На цьому тлі подорожчання проїзду в Закарпатській області поступово змінює структуру витрат для мешканців, особливо тих, хто регулярно користується як міськими, так і міжміськими маршрутами.

Експерти ринку пасажирських перевезень вказують, що нинішня динаміка тарифів відображає загальноукраїнську тенденцію, коли транспортні витрати зростають швидше за доходи населення, що робить поїздки дедалі відчутнішими для бюджету пасажирів.

