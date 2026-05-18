Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе стали доступнее благодаря деятельности гуманитарного волонтерского центра "Гостиная хата", сообщает Politeka.

Организация постоянно производит выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе и других необходимых вещей для тех, кто был вынужден покинуть собственные дома из-за активных боевых действий.

Одним из примеров стала недавняя выдача наггетсов, которая состоялась 20.04.2026 года. Тогда мероприятие началось в 12:00 по адресу г. Одесса, ул. Водопроводная, 13.

Следует заметить, что такая помощь была доступна всем переселенцам независимо от того, получали ли они ранее основные продовольственные наборы.

В настоящее время в центре установлены четкие правила, регулирующие порядок предоставления поддержки. В частности, установлен предел на выдачу продовольствия, который составляет всего 50 наборов в сутки.

Это обусловлено ограниченными ресурсами организации и необходимостью обеспечить наиболее уязвимые группы населения. Приоритет в очереди всегда предоставляется людям, недавно прибывшим в город.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе для новоприбывших выдаются ежемесячно в течение первых трех месяцев после даты регистрации справки о взятии на учет.

Для других категорий граждан установлен график получения пособия раз в два месяца.

Сюда относятся матери, самостоятельно воспитывающие детей, при условии предоставления соответствующего документального подтверждения своего статуса.

Также на поддержку могут рассчитывать семьи, где есть беременные женщины. Особое внимание волонтеры уделяют пожилым людям.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, 2,5-летнего ребенка вынесли из-под завалов: удивительная история спасения в Одессе

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Одесской области: как можно получить ежемесячную надбавку