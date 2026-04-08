Подорожание проезда в Закарпатье может стать реальностью уже в ближайшее время, передает Politeka.
В Мукачево готовят повышение тарифа на общественный транспорт до 20 гривен за поездку – соответствующий проект решения вынесли на обсуждение.
Инициатива предусматривает установку новой стоимости для городских автобусов на уровне 20 гривен за пассажира. В городских властях объясняют: причиной стали рост расходов перевозчиков, в том числе на горючее, обслуживание техники и оплату труда водителей.
Чиновники отмечают, что без просмотра цены стабильная работа транспорта может осложниться. Перевозчики отмечают необходимость изменений для поддержания регулярных маршрутов.
В настоящее время продолжается этап общественного обсуждения. Жители могут подать предложения или замечания по инициативе.
Мнения среди жителей разделились. Часть поддерживает решение, аргументируя экономическими условиями, другие говорят о дополнительной нагрузке на семейный бюджет.
В случае утверждения документа, изменения могут вступить в силу в ближайшее время. Удорожание проезда в Закарпатье уже стало темой активных дискуссий среди местных жителей и экспертов.
Кроме того, в Закарпатской области сообщалось об ограничении движения. Они касаются автомобильной дороги государственного значения Т-07-10 Ужок – Нижние Ворота.
Мост расположен на км 35+730 между съездом в село Ялово и селом Подполозье и требует немедленного ремонта настила, что делает невозможным проезд любых автомобилей.
Ремонтные работы организуют в строгом соответствии со стандартами безопасности, чтобы предотвратить аварийные ситуации. По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, для водителей предусмотрены два объездных маршрута.
