Подорожание проезда в Закарпатье уже стало темой активных дискуссий среди местных жителей и экспертов.

Подорожание проезда в Закарпатье может стать реальностью уже в ближайшее время, передает Politeka.

В Мукачево готовят повышение тарифа на общественный транспорт до 20 гривен за поездку – соответствующий проект решения вынесли на обсуждение.

Инициатива предусматривает установку новой стоимости для городских автобусов на уровне 20 гривен за пассажира. В городских властях объясняют: причиной стали рост расходов перевозчиков, в том числе на горючее, обслуживание техники и оплату труда водителей.

Чиновники отмечают, что без просмотра цены стабильная работа транспорта может осложниться. Перевозчики отмечают необходимость изменений для поддержания регулярных маршрутов.

В настоящее время продолжается этап общественного обсуждения. Жители могут подать предложения или замечания по инициативе.

Мнения среди жителей разделились. Часть поддерживает решение, аргументируя экономическими условиями, другие говорят о дополнительной нагрузке на семейный бюджет.

В случае утверждения документа, изменения могут вступить в силу в ближайшее время.

Кроме того, в Закарпатской области сообщалось об ограничении движения. Они касаются автомобильной дороги государственного значения Т-07-10 Ужок – Нижние Ворота.

Мост расположен на км 35+730 между съездом в село Ялово и селом Подполозье и требует немедленного ремонта настила, что делает невозможным проезд любых автомобилей.

Ремонтные работы организуют в строгом соответствии со стандартами безопасности, чтобы предотвратить аварийные ситуации. По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, для водителей предусмотрены два объездных маршрута.

Последние новости Украины:

