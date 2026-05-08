Новый график движения транспорта в Кривом Роге начал действовать для троллейбусного маршрута №13 в рамках временных изменений из-за экономии электроэнергии , передает Politeka.

В городе продолжает курсировать бесплатный коммунальный транспорт, в том числе автобусы, троллейбусы, скоростной и городской трамвай. В то же время часть расписаний была пересмотрена, что повлияло на интенсивность перевозок.

Обновленный режим работы маршрута №13 предусматривает разделение на будни и выходные дни. Линия работает по кольцевой схеме — от Заводской улицы через Эдуарда Фукса с охватом важных остановок. В рабочие дни первый выезд проходит в 5:46, далее движение организовано с учетом пассажиропотока в течение дня. Вечерние рейсы сокращены — последние отправления совершаются примерно в 18:12.

В выходные график еще более ограничен. Начало работы – ориентировочно с 7:38, а количество рейсов уменьшено. Завершение движения происходит около 16:00, что может повлиять на планирование поездок во второй половине дня.

Маршрут охватывает ключевые городские локации, среди которых район 95 квартала, 9-я больница, а также улицы Свитальского и Вишневецкого. В расписании учтены технические заезды в депо №2, иногда влияющие на интервалы между отдельными рейсами.

Актуальное расписание обнародовали в сообществе «Транспорт Кривого Рога». Жителей просят заранее ознакомиться с обновлениями и учесть при планировании передвижения.

В то же время, новый график движения транспорта в Кривом Роге может создавать дополнительные неудобства в вечерний период и выходные, поэтому горожанам советуют при необходимости продумать альтернативные варианты поездок.

