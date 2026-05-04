Новый график движения транспорта в Кривом Роге был введен из-за временных изменений в работе городского электротранспорта на фоне экономии электроэнергии.

Как сообщает издание Politeka, в Кривом Роге в связи с решением об экономии электроэнергии введено новое расписание движения некоторых трамвайных маршрутов города.

В городе временно вносятся изменения в работу троллейбусов и трамваев, а новое расписание движения транспорта в Кривом Роге опубликовано в тематическом Telegram-сообществе.

В частности, внимание жителей обращают на трамвайный маршрут №8, который остается одним из ключевых в городе и соединяет район ПАО ПГОК с улицей Обогатительной.

Именно для этого направления обнародовано уточненное расписание, которое уже начали использовать в ежедневном движении.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге охватывает утренние и вечерние рейсы, адаптированные под новые условия работы энергосистемы.

Первый трамвай из депо отправляется в 5:51 и следует через Трампарк, ПАО ПГОК и проспект Южный в направлении улицы Обогатительной.

Далее курсирование продолжается в обычном режиме с учетом обновленных интервалов, что позволяет поддерживать стабильность перевозок в течение дня.

Первые рейсы с конечных остановок также претерпели изменения. От улицы Обогатительной трамвай отправляется в 6:22, а последний рейс в направлении депо выполняется в 18:12.

В то же время от ПАО ПГОКа первый трамвай выходит на маршрут в 6:42, а последний рейс отправляется в 17:52. Такие временные корректировки объясняют необходимостью равномерного распределения погрузки на электросеть города.

В транспортном сообществе отмечают, что изменения временные и могут дополнительно меняться в зависимости от ситуации с энергоснабжением.

Горожане просят внимательно следить за обновлениями, ведь даже незначительные корректировки времени отправления могут влиять на привычные маршруты передвижения.

