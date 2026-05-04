Как сообщает издание Politeka, в Кривом Роге в связи с решением об экономии электроэнергии введено новое расписание движения некоторых трамвайных маршрутов города.
В городе временно вносятся изменения в работу троллейбусов и трамваев, а новое расписание движения транспорта в Кривом Роге опубликовано в тематическом Telegram-сообществе.
В частности, внимание жителей обращают на трамвайный маршрут №8, который остается одним из ключевых в городе и соединяет район ПАО ПГОК с улицей Обогатительной.
Именно для этого направления обнародовано уточненное расписание, которое уже начали использовать в ежедневном движении.
Новый график движения транспорта в Кривом Роге охватывает утренние и вечерние рейсы, адаптированные под новые условия работы энергосистемы.
Первый трамвай из депо отправляется в 5:51 и следует через Трампарк, ПАО ПГОК и проспект Южный в направлении улицы Обогатительной.
Далее курсирование продолжается в обычном режиме с учетом обновленных интервалов, что позволяет поддерживать стабильность перевозок в течение дня.
Первые рейсы с конечных остановок также претерпели изменения. От улицы Обогатительной трамвай отправляется в 6:22, а последний рейс в направлении депо выполняется в 18:12.
В то же время от ПАО ПГОКа первый трамвай выходит на маршрут в 6:42, а последний рейс отправляется в 17:52. Такие временные корректировки объясняют необходимостью равномерного распределения погрузки на электросеть города.
В транспортном сообществе отмечают, что изменения временные и могут дополнительно меняться в зависимости от ситуации с энергоснабжением.
Горожане просят внимательно следить за обновлениями, ведь даже незначительные корректировки времени отправления могут влиять на привычные маршруты передвижения.
