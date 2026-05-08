Новий графік руху транспорту в Кривому Розі почав діяти для тролейбусного маршруту №13 у межах тимчасових змін через економію електроенергії, передає Politeka.

У місті продовжує курсувати безоплатний комунальний транспорт, зокрема автобуси, тролейбуси, швидкісний і міський трамвай. Водночас частину розкладів було переглянуто, що вплинуло на інтенсивність перевезень.

Оновлений режим роботи маршруту №13 передбачає поділ на будні та вихідні. Лінія працює за кільцевою схемою — від вулиці Заводської через Едуарда Фукса з охопленням важливих зупинок. У робочі дні перший виїзд відбувається о 5:46, далі рух організований з урахуванням пасажиропотоку протягом дня. Вечірні рейси скорочено — останні відправлення здійснюються приблизно о 18:12.

У вихідні графік ще більш обмежений. Початок роботи — орієнтовно з 7:38, а кількість рейсів зменшена. Завершення руху відбувається близько 16:00, що може впливати на планування поїздок у другій половині дня.

Маршрут охоплює ключові міські локації, серед яких район 95 кварталу, 9-та лікарня, а також вулиці Світальського та Вишневецького. У розкладі враховані технічні заїзди до депо №2, що іноді впливає на інтервали між окремими рейсами.

Актуальний розклад оприлюднили у спільноті «Транспорт Кривого Рогу». Мешканців просять заздалегідь ознайомитися з оновленнями та врахувати їх під час планування пересування.

Водночас новий графік руху транспорту в Кривому Розі може створювати додаткові незручності у вечірній період і вихідні, тому містянам радять за потреби продумати альтернативні варіанти поїздок.

