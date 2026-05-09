Подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области связано с сезонными издержками производителей, логистическими факторами и изменением закупочных условий в торговых сетях.

Подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области фиксируется на отдельных позициях рынка, где изменения стоимости коснулись масла, молока и маргарина, сообщает Politeka.

По обновленным данным сегмент демонстрирует неоднородную динамику: часть товаров остается почти стабильной, остальные постепенно дорожают из-за колебаний предложения в торговых сетях.

Среди ключевых позиций – масло «Яготинское» 73%. Его средний показатель составляет 116,50 грн. за упаковку 200 граммов. В розничных точках фиксируются разные значения: от 114,90 до 119,60 грн, в зависимости от сети продаж и поставок.

Отдельно стоит отметить молоко «Простонаше» 1%. Его средний уровень сейчас - 63,15 грн за 900 мл. За месяц зафиксирован прирост на 2,53 грн, что свидетельствует о постепенной корректировке стоимости в сторону повышения.

Маргарин "Олком" 72,5% также показал изменение тенденции. Среднее значение достигло 44,20 грн за 200 грамм, а месячное увеличение составило 5,95 грн. В разных магазинах показатели колеблются от 42,90 до 45,49 грн.

Эксперты рынка отмечают, что удорожание молочных продуктов в Днепропетровской области связано с сезонными издержками производителей, логистическими факторами и изменением закупочных условий в торговых сетях.

Аналитика потребительских показателей свидетельствует: наименее стабильной остается категория жировых изделий, в то время как питьевые позиции демонстрируют более медленный рост стоимости.

В результате рынок продолжает адаптироваться к экономическим изменениям, а ценовая динамика остается неравномерной между отдельными группами товаров.

