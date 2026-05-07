Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области в 2026 году претерпела ряд изменений, влияющих на сроки подачи документов и размеры выплат.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает обновленные правила получения выплат, а также продление сроков подачи заявлений, сообщает Politeka.

Речь идет о решении Министерства социальной политики, которым срок подачи документов в поддержку на жительство продлили до 1 июня 2026 года.

Это позволило большему количеству внутренне перемещенных лиц обратиться за выплатами.

При этом денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области для детей назначается с 1 февраля 2026 года независимо от дохода родителей, если заявление подано в установленный дедлайн.

Размер такой выплаты составляет 3000 грн. на ребенка. Отдельно изменения коснулись нетрудоспособных переселенцев.

После повышения прожиточного минимума, те, кому ранее прекратили выплаты из-за превышения дохода, могут повторно подать документы на пересмотр.

Если это сделать до 1 июня 2026, средства начислят с 1 января 2026 года. В случае более позднего обращения выплаты начнут поступать с месяца подачи заявления.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области также предусматривает отдельную поддержку для людей с инвалидностью.

Они могут получать ежемесячно по 3000 грн на человека. Для других категорий переселенцев размер пособия составляет 2000 грн. на человека.

Кроме того, была увеличена продолжительность получения выплат. Число шестимесячных периодов поддержки расширили с четырех до пяти.

Это позволяет наиболее уязвимым категориям дольше оставаться под государственной поддержкой.

Параллельно в Украине идет информационная кампания для внутренне перемещенных лиц. Основная цель этой инициативы состоит в обеспечении равного доступа переселенцев к социальным услугам в новых общинах и объяснении механизмов получения соцпомощи.

